Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Генетическая предрасположенность заболеть COVID в тяжелой форме, что узнала "Юнона" за пять лет работы на орбите Юпитера, а также какая физика заставляет воду устремляться по стволу дерева

Снимок Юпитера, сделанный зондом "Юнона" Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские психиатры выяснили, что псилоцибин способствует росту дендритных шипиков на дендритах нейронов в префронтальной коре. Дендритные шипики — это мембранные выросты, которые могут образовывать синаптические соединения. Синапс – это место контакта (небольшой промежуток) между двумя нейронами. Известно, что электрический импульс в мозгу может передвигаться только если он достигает конца нейрона с достаточной силой, чтобы перескочить через этот промежуток к следующему нейрону. По мнению ученых, такое воздействие псилоцибина на клетки головного мозга может помочь обратить атрофию нейронов при депрессии и других аффективных расстройствах.

- Вспышки гиперновых могли быть основными поставщиками элементов r-процесса на самых ранних стадиях формирования галактик. В ходе r-процесса, когда атомное ядро быстро захватывает нейтроны, синтезируются многие тяжелые химические элементы, такие как золото, уран, ксенон, платина, цинк или кобальт. Считается, что это происходит в основном во время слияний нейтронных звезд. Однако, ученые, наблюдая за красным гигантом на расстоянии 7500 световых лет от Солнца в гало Млечного Пути, отметили, что у этой звезды при общей низкой металличности много элементов, рождаемых в результате r-процесса. Астрономы решили, что такое содержание элементов согласуется с моделью взрыва гиперновой. При этом звезда-прародитель была одиночной и бедной металлами.

- В Габоне нашли останки людей доколониальной эпохи с деформированными черепами. Археологи обнаружили в пещере Ирунгу тысячи разбросанных человеческих останков и множество артефактов XIV–XV веков. На 22 найденных верхних челюстях не было верхних резцов: их удалили в рамках культурной практики. Количество предметов, отсутствие предсмертных травм указывают на то, что это было специальное место для захоронения важных людей, вместе с которыми могли хоронить принесенных в жертву слуг.

- Международный консорциум генетиков из 19 стран опубликовал данные крупного метаанализа, по результатам которого определенные варианты 13 генетических локусов оказались ассоциированы с вероятностью заболеть ковидом. Девять из них оказались связаны именно с тяжелой формой болезни. К примеру, один такой локус – полиморфизм в гене TYK2 – связали с общим снижением функций иммунитета. Два других полиморфизма, ассоциированных с вероятностью очень тяжело заболеть (в генах DPP9 и FOXP4), ранее связывали с повышением риска развития других болезней легких. Две найденных ассоциации оказались связаны только с азиатской популяцией. Кроме того, анализ собранных данных позволил уточнить роль лишнего веса и курения в склонности к заболеванию ковидом.

- Благодаря автоматической межпланетной станции "Юнона" ученые раскрыли множество тайн Юпитера. Сайт N+1 собрал самые красивые снимки газового гиганта, сделанные "Юноной", и рассказал, что на них изображено.

- Недавно американские физики разработали платформу для транспорта жидкости, которая работает на испарении. Такой механизм используют деревья, чтобы доставлять воду из земли к листьям. N+1 рассказал, где такая техника может нам пригодиться.

- Традиционную вакцину сделать, казалось бы, несложно. Но что делать, если размножаться в пробирке возбудитель не хочет? С этой проблемой столкнулись разработчики вакцины от малярии: в этой статье рассказывается о попытке ее решить.

- Примерно полвека назад аспирант-математик Нил Слоун натолкнулся на незнакомую последовательность чисел. Так он превратился в создателя путеводителя по миру последовательностей целых чисел. В этом материале рассказывается подробнее об обитателях этого мира.