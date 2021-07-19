Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первый напечатанный стальной мост, родившая в гробу финская аристократка и как мозговой имплантат воспроизвел беззвучную речь парализованного человека

Стальной пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере, в Амстердаме Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Биологи сняли на видео глубоководного прозрачного осьминога Vitreledonella richardi у тихоокеанских островов Феникс. Общая длина тела этого головоногого моллюска составляет около 45 см. Он практически прозрачен за исключением глазных яблок, зрительных нервов и пищеварительного тракта. Изучать его непросто, поскольку стеклянный осьминог обитает на глубинах от 200 до 1000 метров.

- Археологи нашли "родившую в гробу" финскую аристократку. На юге Финляндии ученые обследовали захоронения под частной часовней, построенной в 1785 году. Она некогда принадлежала дворянской семье. Среди восьми погребений ученые нашли мумифицированные останки 24-летней беременной женщины. У нее спустя несколько дней после смерти произошло достаточно редкое явление – частичное посмертное выдавливание плода.

- Американским врачам впервые удалось воспроизвести беззвучные фразы парализованного мужчины по мозговой активности в речевых моторных зонах. Пациенту установили имплантат над поверхностью моторных областей мозга левого полушария, ответственных за речь. Имплантат считывает активность нейронов, и по этой активности компьютер составляет целые фразы. Пока словарный запас у компьютера 50 слов. Имплантат различал речевую активность со скоростью 15,2 слова в минуту, компьютер понимал пациента в 74,4 процента случаев. В будущем планируется расширить словарный запас системы и увеличить скорость распознавания речи.

- Антитела к "Спутнику V" нейтрализовали варианты коронавируса с разной эффективностью. Чтобы проверить работоспособность своей вакцины, разработчики "Спутника V" провели in vitro тест по нейтрализации разных вариантов вируса. Оказалось, что три из протестированных штаммов требуют большего титра антител для нейтрализации. Это варианты бета (B.1.351, южноафриканский), гамма (P.1, бразильский) и одна из разновидностей дельты (B.1.617.3, индийский), для нейтрализации которых потребовалось в 3,1, 2,8 и 2,5 раз большие титры антител по сравнению с контрольным вариантом SARS-CoV-2. Тем не менее, авторы утверждают, что эта разница меньше, чем в аналогичных тестах у других вакцин.

- В Амстердаме открылся первый напечатанный стальной мост. Его установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал в Амстердаме. Напечатанный мост будет заменять обычный два года. Мост печатали четыре робота наваркой слоев из проволоки из нержавеющей стали. На пролет длиной 12 метров у них ушло 4,5 тонны стали и шесть месяцев. Чтобы следить за деформацией, в мост интегрировали более десяти датчиков.

- Над распаханными полями висят плотные пылевые облака, закрывающие солнце. Сугробы этой пыли заметают лачуги фермеров. Что это, начало "Интерстеллара"? Нет, на самом деле это реальная история, произошедшая в 1930-х годах в США.