Российские дипломаты посетили задержанных Сапегу и Дудникова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили задержанных россиян Софью Сапегу и Егора Дудникова, сообщил в понедельник пресс-секретарь дипломатического представительства Алексей Москалев.

"Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку России Софью Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым", - сказал Москалев.

"Как и раньше, жалоб на условия содержания в целом и состояние здоровья от наших граждан не поступило. Отмечу, что Дудникову была оказана стоматологическая помощь в связи с тем, что его беспокоила зубная боль", - сказал пресс-секретарь российского посольства.

Москалев добавил, что 12 июля сотрудники посольства встретились еще с одним задержанным россиянином, Дмитрием Поповым.

"Работа на этом направлении ведется на постоянной основе. Все инциденты и подобные ситуации с российскими гражданами находятся на контроле", - подчеркнул он. Москалев обратил внимание, что на прошлой неделе консулы также посещали двух других россиян, задержанным по другим статьям УК Белоруссии.

"Еще раз подчеркну, что с задержанными российскими гражданами работают адвокаты, с которыми мы находимся в непосредственном контакте, как и с родственниками", - резюмировал он.

Задержанные россияне

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил в Минске вынужденную посадку, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили об угрозе минирования на борту, которая она впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан вместе со своей подругой, студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданкой России Софией Сапегой. В конце июня СК Беларуси сообщил, что они оба дают признательные показания и что им изменили меру пресечения на домашний арест.

Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Дудников живет в Минске около года. Он зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов и т.д. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Дмитрия Попова, модератора соцсетей "Страны для жизни", обвиняют по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти).