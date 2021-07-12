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ЕС пригрозила Минску ужесточить санкции за использование мигрантов для давления

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемым использование властями Белоруссии проблем мигрантов в политических целях.

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"Мы обращаемся с призывом к белорусским властям следовать принятым обязательствам и не использовать мигрантов в качестве меры давления. В противном случае мы будем пересматривать санкции и рассмотрим более серьезные экономические ограничения", - сказал он, напомнив о том, что белорусские власти пытались вытеснить мигрантов на территорию Польши.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут сами следить за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал тогда Лукашенко.

Белоруссия ЕС

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