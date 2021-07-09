Колючий забор на границе с Белоруссией обойдется Литве более чем в 40 млн евро

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Литве рассчитывают за несколько месяцев построить стену из колючей проволоки на границе с Белоруссией, чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов, который в Вильнюсе рассматривают как гибридную атаку со стороны минского режима.

"С сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера. Намечено установить 550 километров. Также принято решение начать строительство ограды на границе с Беларусью. Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита", - рассказала в пятницу журналистам литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

Цена такого ограждения составит около 41 млн евро, сообщила глава МВД.

Между тем ранее литовские власти рассчитывали уложиться в меньшую сумму. "Мы проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 млн евро", - сказала Билотайте 17 июня в телеэфире.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 км.

Покрыть всю границу в кратчайшие сроки

По словам главы МВД Литвы, цель – покрыть всю границу с Белоруссией физическим ограждением.

"Первый этап – колючее ограждение. Ко второму этапу подойдем со строительством физического ограждения", - сказала министр.

Как заявила Билотайте, Литва сможет "сделать это довольно быстро", физическое ограждение будет возведено "в максимально короткие сроки".

Глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас уточнил, что ограждение из колючей проволоки может быть полностью возведено в течение нескольких месяцев.

"Мы получили заверение, что можно произвести необходимое количество этой проволоки, и мы будем внедрять поэтапно (...) Компании заверили, что за два-три месяца могут полностью удовлетворить наши потребности", - сказал он.

Установка колючей проволоки

Ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией в пятницу утром начала устанавливать литовская армия.

Как сообщили агентству BNS в Минобороны Литвы, ограждение из колючей проволоки поможет лучше контролировать значительно выросший поток нелегальных мигрантов, попадающих из Белоруссии.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас надеется, что забор замедлит мигрантов, что позволит пограничникам и военным быстрее их замечать.

"Это будет колючая проволока. Ее преодолеть сложно и опасно, поэтому такое ограждение имеет значительное тормозящее воздействие", - сказал Анушаускас.

В последние месяцы Литва сталкивается на границе с Белоруссией с выросшими почти в 20 раз потоками нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву. В целом в этом году на границе с Белоруссией были задержаны уже более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, в основном – из Ирака. В связи с этим правительство Литвы в начале июля объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

"Контрабанда мигрантов" после "воздушного пиратства"

Главы парламентских комитетов по иностранным делам (КИД) более чем десяти государств и Литвы в пятницу осудили действия Минска, назвав их "контрабандой мигрантов". Заявление подписали главы КИД сейма Литвы, сената США, Бундестага Германии, обеих палат парламента Франции, Палаты общин Соединенного Королевства, парламентов Испании, Ирландии, обеих палат парламента Чехии, обеих палат парламента Польши, стран Балтии и Украины.

"Мы, председатели КИД национальных парламентов, однозначно осуждаем то, что незаконный режим Александра Лукашенко использует контрабанду мигрантов, чтобы навредить соседним государствам. Использование наиболее уязвимых групп как рычага в политическом споре постыдно и сопоставимо с совершенным в мае актом воздушного пиратства", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "попытка протолкнуть мигрантов через границу Литвы – это преступление и бесчеловечное поведение, целью которого является подрыв солидарности народа Литвы и поддержки жаждущему свободы и не признающему украденные в прошлом году выборы народу Беларуси".

"Это новый и злостный выпад против государства-члена Евросоюза и союзника по НАТО. Он должен получить солидарную реакцию и национальный, европейский и трансатлантический ответ. Мы призываем запретить полеты в Беларусь, которые, согласно подозрениям, используются для организуемой государством контрабанды людей", - утверждают главы парламентских комитетов.

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу в Болгарии обсудил проблемы миграции и потребность в укреплении внешней границы Европейского союза (ЕС) с греческой коллегой Катериной Сакелларопулу, сообщило президентское ведомство.

Главы двух государств были едины во мнении о необходимости укреплять внешнюю границу ЕС как на Востоке, так и на Юге. "Мы не позволим, чтобы белорусский режим использовал мигрантов как инструмент политического давления", - сказал Науседа.

На встрече также обсуждалась ситуация в Белоруссии. Президент Литвы подчеркнул необходимость единого санкционного давления на режим, концентрации помощи международного сообщества белорусскому обществу, а также проведения тщательного расследования перехвата в Минске летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair.

Лукашенко: "Не пытайтесь нас задушить"

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого в ЕС и США не признают как легитимного главу государства, после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

22 июня Лукашенко вновь заявил, что Белоруссия не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде? (...) Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить", - сказал Лукашенко.

6 июля он подтвердил, что Белоруссия не станет сдерживать нелегальных мигрантов. "Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает", - заявил Лукашенко.

"Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - добавил он.