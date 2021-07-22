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Лукашенко посоветовал Западу "искать у себя" причины проблем с мигрантами

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил бизнес по переправке нелегальных мигрантов с транснациональными мафиозными структурами, наподобие тех, что занимаются наркоторговлей, и посоветовал Западу "искать причины у себя".

"Я бы литовцам, полякам, немцам, еще кому-то, Евросоюзу, который очень парится по этому поводу, посоветовал причины искать у себя, на своей территории, а потом уже упрекать нас", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Если они хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - отметил он.

В частности, в Литве, по мнению Лукашенко, действуют преступные группировки, причастные к нелегальной миграции.

"Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. (...) Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - заявил глава государства.

Лукашенко утверждает, что достоверных фактов, свидетельствующих о том, что Белоруссия поощряет нелегальную миграцию, нет.

"Никто нам такие факты о том, что мы поощряем или способствуем этой миграции, на стол не положил", - сказал президент Белоруссии.

Требовать от Минска защиты от нелегальных мигрантов в сложившейся ситуации "по меньшей мере это странно", продолжил Лукашенко.

"Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - подытожил президент Белоруссии.

В 2021 году на границе с Белоруссией, через которую проходит внешняя граница Евросоюза, литовские пограничники задержали уже более 2 тыс. незаконных мигрантов - в основном из Ирака, - что в десятки раз больше, чем за весь прошлый год. Литовские должностные лица утверждают, что потоки миграции являются организованной акцией властей Белоруссии против Литвы.

Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.

Правительство Литвы в начале июля объявило в стране экстремальную ситуацию в связи наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов.

Белоруссия Александр Лукашенко

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