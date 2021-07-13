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Военные РФ провели учения в Крыму на фоне маневров НАТО в Черном море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные провели в Крыму учение с радиолокационными средствами на фоне проводимых Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО.

"В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море", - сообщила пресс-служба Черноморского флота во вторник.

Военные сообщили, что в учении были задействованы расчеты радиотехнических постов и постов связи на побережье Крымского полуострова.

"В ходе учения по поступившим вводным боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море", - сообщил Черноморский флот.

"В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

Иностранные учения

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что Черноморский флот наблюдал за кораблями НАТО и их союзников, которые участвовали в маневрах Sea Breeze-2021. Эти маневры прошли в черноморском регионе с 28 июня по 10 июля.

Большинство кораблей, принимавших участие в учениях Sea Breeze, покинут Черное море после маневров Breeze-2021 в Болгарии, заявил 9 июля ответственный за проведение Sea Breeze со стороны США Стюарт Бауман. "Очевидно, они не превысят ограничений по времени, предусмотренных конвенцией Монтрё", - сказал он на брифинге.

Болгарские военные учения Breeze проходят 11-19 июля. Как сообщило ранее болгарское радио BNR, в этих учениях принимают участие 14 стран. Задействовать 30 кораблей, три самолета, восемь вертолетов и более 2 тыс. военнослужащих из Великобритании, США, Украины, Албании, Бельгии, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Турции.

Командование ВВС США в Европе сообщило 12 июля, что на авиабазу "Граф-Игнатьево" в Болгарии прибыли восемь американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon. Эти самолеты примут участи в болгаро-американских учениях Thracian Star 21.

Во время учений ВВС США и Болгарии будут тренироваться "в быстром развертывании в удаленных районах и направлении эффективных сил для обеспечения стабильности в регионе", сообщили американские военные.

В настоящее время в порту Варна также находится американский ракетный эсминец Ross. Он принимает участие в проводимых Болгарией военно-морских учениях Breeze 2021.

Предупредительный огонь по курсу британского эсминца

В Черном море с 14 июня по 2 июля находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen. 23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль, - "ИФ") в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - сказал он. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - отметил премьер.

Обвинения со стороны Нидерландов

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

Закрытие части Черного моря

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

Россия Крым Черное море НАТО Болгария

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