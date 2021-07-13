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Талибы пригрозили Турции последствиями, если ее военные останутся в Афганистане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в России) резко выступило против военного присутствия Турции в Афганистане.

"Объявление турецких правителей о продолжении агрессии против нашей страны по просьбе и решению Соединенных Штатов вызывает у нас ненависть и вражду и наносит ущерб двусторонним отношениям", - говорится в опубликованном во вторник в афганских СМИ заявлении движения.

Лидеры талибов указывают, что "присутствие иностранных сил в Афганистане, независимо от названия страны, является агрессией, и к узурпаторам будут относиться на основании фетвы, которую дали полторы тысячи ученых Афганистана".

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Они напоминают, что решение о выводе всех иностранных войск из Афганистана "было принято на основе Дохийского соглашения, ратифицированного Организацией Объединенных Наций и признанного миром".

В 2020 году в Дохе США и "Талибан" (запрещено в РФ) подписали соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога.

По мнению руководства талибов, "решение турецких властей является легкомысленным шагом и противоречит суверенитету нашей нации, региональной безопасности и национальным интересам".

"Исламский Эмират Афганистан (государство, существовавшее в Афганистане в 1996-2001 гг. под управлением "Талибан") решительно осуждает это зловещее решение. Поскольку такие решения создают проблемы и трудности между турецким и афганским народами, мы настоятельно призываем турецкие власти отменить его во избежание нанесения ущерба обеим странам", - отмечается в документе.

"Талибан" утверждает, что его политика заключается "в стремлении к лучшим и позитивным отношениям со всеми странами на основе взаимного сотрудничества".

"Мы не вмешиваемся ни в чьи дела и не позволим никому вмешиваться в наши", - подчеркивается в заявлении.

Талибы предупреждают турецкие власти об "ответственности за последствия", которые будет нести Анкара в случае, если не откажется от своего намерения.

В мае этого года президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане.

Позднее в июне глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил готовность обеспечивать безопасность аэропорта Кабула при наличии соответствующих условий.

В середине июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

США и Великобритания и некоторые другие страны НАТО также рассматривают возможность сохранения части военных в Афганистане для охраны своих диппредставительств.

Талибан Афганистан Турция США

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