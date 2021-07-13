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Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права

Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права
Фото: Cezary Kowalski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Французский регулятор в сфере конкуренции оштрафовал американскую Google, принадлежащую технологическому гиганту Alphabet Inc, на $593 млн за предполагаемое нарушение требований обсуждать соглашения об авторском праве с новыми издателями.

Регулятор сообщил, что Google нарушила указания, в соответствии с которыми Alphabet должна обсуждать с издателями возможность показывать фрагменты их контента в результатах поиска.

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Соответствующие указания были даны на фоне жалоб от издателей на то, что Google уклоняется от выполнения новых директив Европейского союза об авторском праве.

После этого Google заключила платные сделки с несколькими французскими информационными изданиями, включая Le Monde и Le Figaro.

Представитель Google сообщила, что компания "очень разочарована этим решением". "Штраф является игнорированием наших усилий достичь соглашения и реальной картины работы новостей на наших платформах", - говорится в ее сообщении.

Акции Alphabet в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке дорожают на 0,6%.

Франция Google

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