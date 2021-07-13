Путин счел Белоруссию надежным партнером в плане обслуживания кредитов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия остается надежным партнером России и, несмотря на санкции, обслуживает все предоставленные ей кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5% сократился внешний долг республики Беларусь. В этом смысле Беларусь надежный стабильный партнер", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в Петербурге.

Он рассказал, что, если в прошлом году товарооборот между двумя странами снизился на 17% из-за коронавируса, то в этом году он значительно вырос - на 37%.

По словам Путина, золотовалютные резервы превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций.

В свою очередь Лукашенко заверил, что Минск, "чего бы ни стоило", будет выполнять взятые на себя обязательства по кредитам, предоставленным Россией.

"В финансовом отношении нам всегда было непросто... Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Мы стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило", - сказал белорусский президент.