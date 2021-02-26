Минфин Белоруссии сообщил о переговорах с РФ по поводу новых кредитов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минск ведет переговоры с Москвой о привлечении новых кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать", - сказал Селиверстов, отвечая на вопрос о возможных переговорах по поводу нового российского кредита.

Министра цитирует госагентство БелТА.

Селиверстов также подтвердил, что Минск ожидает поступление $500 млн второго транша российского госкредита в течение первого полугодия. "Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так", - сказал министр.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 декабря 2020 года подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. 30 декабря Минск сообщил, что получил первый транш российского госкредита - $0,5 млрд.

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