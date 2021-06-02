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ПМЭФ-2021

Белоруссия получила второй транш госкредита РФ на $1 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии получило $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ на $1 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет белорусского Минфина поступили средства второго транша госкредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд.

Первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в республику в конце декабря прошлого года.

21 декабря 2020 года правительства Белоруссии и России подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне очередного госкредита РФ на сумму, эквивалентную $1 млрд. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.

Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября 2020 г.

Белоруссия

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