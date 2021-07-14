Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:14Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 262 587+446 519

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин

Компании исследуют, можно ли устранить риск образования тромбов

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин
Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Компании Johnson & Johnson (J&J) и AstraZeneca исследуют, можно ли модифицировать их вакцины против COVID-19, чтобы устранить риск образования тромбов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Оксфордский университет вместе с независимыми учеными проводят исследования, чтобы выяснить, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск редких, но серьезных случаев образования тромбов, связанных с прививками.

Хроника коронавируса. Июль.

По данным источников издания, есть надежда, что причина образования тромбов может быть выявлена, и AstraZeneca сможет изменить свою вакцину к следующему году.

"AstraZeneca активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять эти чрезвычайно редкие явления свертывания крови, включая информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения", - сказал представитель компании.

В свою очередь компания Johnson & Johnson заявила: "Мы решительно поддерживаем осведомленность о признаках и симптомах этого очень редкого явления, чтобы обеспечить правильную диагностику, надлежащее лечение и оперативную отчетность медицинских работников. Мы также поддерживаем продолжение исследований и анализа, работая с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения".

Между тем, издание отмечает, что изменение вакцины может привести к необходимости повторного одобрения со стороны регулирующих органов и изменению прав собственности.

Использование вакцины J&J было временно приостановлено в США после того, как был обнаружен риск образования тромбов. В марте во многих странах Европы и мира приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся.

Позднее регулирующие органы США - Центр по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) - разрешили возобновить применение препарата Johnson & Johnson. Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам позже также объявил, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование препарата.

Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Johnson & Johnson AstraZeneca США коронавирус

Новости по теме

Новости

Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин

РФ готова к углублению кооперации с бывшими республиками СССР

Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину

Пандемия коронавируса

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа

Brent подорожала до $75,92 за баррель

Brent подорожала до $75,92 за баррель

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');