Европейский регулятор подтвердил новые побочные эффекты от вакцин J&J и AstraZeneca

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) подтвердил вероятность двух новых редких побочных эффектов, связанных с введением вакцин Johnson & Johnson (J&J) и AstraZeneca, сообщило Государственное агентство лекарств Латвии.

Так, редкими побочными эффектами вакцины J&J являются венозная тромбоэмболия и иммунная тромбоцитопения. Кроме того, иммунная тромбоцитопения является редкой побочной реакцией на вакцину AstraZeneca.

Тем не менее, ЕАЛС отмечает, что преимущества от введения вакцин против COVID-19 превышают возможные риски.

В свою очередь в Госагентстве лекарств Латвии подчеркнули, что при своевременной диагностике венозная тромбоэмболия и иммунная тромбоцитопения эффективно поддаются лечению. Там также призвали немедленно обращаться за медицинской помощью в случае, если возникает одышка, боль в груди, боль в ногах, отек ног, постоянная боль в животе, кровоизлияние или мелкие подкожные кровоизлияния в течение месяца после вакцинации J&J или AstraZeneca.