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США обвинили Иран в задержке переговоров по СВПД

США обвинили Иран в задержке переговоров по СВПД
Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне. Архивное фото
Фото: Alex Brandon/AP/TASS

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс назвал "возмутительным" требование замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи к США и Великобритании прекратить увязывать любой обмен пленными с ядерной сделкой, сообщают СМИ.

Аракчи, призвав к скорейшему осуществлению обмена пленными, написал в своем твиттере: "Десять заключенных со всех сторон могут быть освобождены завтра, если США и Великобритания выполнят свою часть сделки".

Прайс в ответ заявил: "Эти комментарии являются возмутительной попыткой отвести вину за нынешний тупик", - цитирует дипломата газета The Independent. Он добавил, что пока окончательное соглашение об обмене пленными еще не достигнуто.

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"Мы готовы вернуться в Вену, чтобы завершить работу по взаимному возвращению к СВПД, как только Иран примет необходимые решения", - сказал Прайс, подтвердив готовность к осуждению вопроса об обмене военными в рамках венских переговоров, пишет издание.

Непрямые американо-иранские переговоры о возобновлении действия в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года были приостановлены с момента окончания последнего раунда 20 июня.

Аракчи пояснил, что Тегеран не вернется за стол переговоров до того, как избранный новый президент Ибрахим Раиси вступит в должность и сформирует новое правительство.

"Мы переживаем переходный период в связи с демократической передачей власти в стране. Таким образом, венским переговорам, очевидно, надо подождать нашу новую администрацию", - написал он в своем твиттере.

Он добавил, что "это то, чего требует каждая демократия". По его словам, США и Великобритании "необходимо понять это и прекратить увязывать гуманитарный обмен, готовый к осуществлению, с СВПД". Инаугурация нового президента Ирана намечена на 5 августа.

"Превращение вопроса об обмене в "заложника" переговоров по СВПД ни к чему не приведет", - подчеркнул Аракчи.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Тегерана. Иран, в свою очередь, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Теперь Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Ирана и США к СВПД.

США Иран СВПД Нед Прайс Аббас Аракчи

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