WP узнала, что Иран не вернется к переговорам по СВПД до формирования нового правительства

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Иран довел до сведения партнеров по переговорам в Вене по возвращению США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что не вернется к венским переговорам до формирования новым иранским президентом Ибрахимом Раиси своего правительства, сообщает издание The Washington Post со ссылками на источники.

Шестой раунд переговоров, в котором принимают участие подписанты СВПД, а США и Иран общаются через посредников, завершился в июне. Стороны заявили об определенном прогрессе, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что соглашение готово почти на 90% и следующий раунд может стать завершающим.

В Вашингтоне, по сообщению издания проявляют "нетерпение" по поводу возобновления переговорного процесса, считая, что он не может продолжаться бесконечно. Инаугурация нового президента Ирана намечена на 5 августа.

СВПД был подписан "шестеркой" международных посредников и Ираном в 2015 году. Он предусматривал ограничения Ираном своей ядерной программы в обмен на отмену США экономических санкций против Тегерана. С приходом к власти президент Дональд Трамп вывел США из сделки и восстановил антииранские санкции. Тегеран в связи с этим начал процесс сокращения выполнения им обязательств по соглашению. Джо Байден после прихода в Белый дом принял решение о возвращении США в СВПД. Переговоры по этому вопросу стартовали в Вене в апреле текущего года.