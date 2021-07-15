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Тихановская получила от Ryanair отчет об инциденте в аэропорту Минска

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири 14 июля встретился в Дублине с экс-кандидатом в президенты, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и передал ей отчет о результатах расследования инцидента с посадкой 23 мая самолета в Минске.

"Он рассказал, что компания проводит собственное расследование по факту угона самолета, и передал Тихановской отчет о результатах расследования и сообщил, что компания работает вместе с ICAO, Польшей, Литвой и Грецией по сбору материалов и доказательств", - сообщается в четверг в телеграм-канале лидера оппозиции.

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Отмечается, что "Тихановская предложила поддержать подачу международного иска против режима Лукашенко по факту угона самолета, который стал актом воздушного терроризма".

Инцидент с самолетом Ryanair

Рейс пассажирского авиалайнера Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая совершил в аэропорту Минска вынужденную посадку. Авиакомпания сообщила, что белорусские авиадиспетчеры предупредили пилотов о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Белоруссия Светлана Тихановская Ryanair

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