Глава МИД Франции обвинил Минск в угоне самолета Ryanair

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимой ситуацию, складывающуюся вокруг самолета компании Ryanair, который белорусские власти вынудили приземлиться в Минске, и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту.

"Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Необходима твердая и единая реакция европейцев", - написал глава французского МИД в своем твиттере.

Он продолжил, что всем пассажирам, включая возможных белорусских оппозиционеров, необходимо разрешить незамедлительно покинуть Белоруссию.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в свою очередь назвал произошедшее беспрецедентным актом.

"Насильственное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста - беспрецедентный шокирующий акт. Мы требуем, чтобы все пассажиры были незамедлительно освобождены", - написал он в твиттере.

"Завтра Европейский совет должен выступить с обращением о необходимости усиления давления на Белоруссию. Хватит", - добавил он.

Ранее на ситуацию отреагировало все высшее руководство ЕС, а также власти Литвы.

Речь идет о самолете, который был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29.

Экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии) Роман Протасевич был объявлен Минском в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.