Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 12

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии увеличилось до 12 человек, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Ранее поступали данные о шести жертвах.

Отмечается, что 12 человек скончались в бельгийском регионе Валлония, расположенном на юге страны. Еще пять человек считаются пропавшими без вести. Более 20 тыс. человек остаются без электричества.

Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.

Для ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинциях страны размещены военнослужащие, которые также проводят эвакуацию местных жителей.

Наводнения также затронули некоторые районы Люксембурга и Нидерландов. Стихия обрушилась и на Германию, где погибли десятки человек.