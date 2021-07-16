Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 886 274+530 423

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 12

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии увеличилось до 12 человек, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Ранее поступали данные о шести жертвах.

Отмечается, что 12 человек скончались в бельгийском регионе Валлония, расположенном на юге страны. Еще пять человек считаются пропавшими без вести. Более 20 тыс. человек остаются без электричества.

Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.

Для ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинциях страны размещены военнослужащие, которые также проводят эвакуацию местных жителей.

Наводнения также затронули некоторые районы Люксембурга и Нидерландов. Стихия обрушилась и на Германию, где погибли десятки человек.

Бельгия

Новости по теме

Новости

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 189 млн

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Что случилось этой ночью: пятница, 16 июля

Более 1 тыс. человек пропали без вести после наводнения в Германии

Более 1 тыс. человек пропали без вести после наводнения в Германии

Байден поделился с Меркель опасениями по поводу "Северного потока 2"

Байден поделился с Меркель опасениями по поводу "Северного потока 2"

Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР превысило 100

Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Премьеры РФ и Белоруссии обсудили интеграцию и сотрудничество

Трамп заявил, что ему претят перевороты

Трамп заявил, что ему претят перевороты
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');