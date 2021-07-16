Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

Эйфелева башня открылась для посетителей после девятимесячного перерыва

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня вновь открылась для посетителей, сообщила компания-оператор.

"Башня рада снова начать принимать вас с 16 июля", - говорится в сообщении на сайте компании-оператора.

Французские СМИ сообщают, что посетителей начали пускать на Эйфелеву башню в районе 14:00 (по московскому времени).

Башню закрыли 29 октября 2020 года из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

С пятницы максимально допустимое количество посетителей снижено на 50% – в день башня сможет принимать не более 13 тыс. туристов.

В сообщении отмечается, что с 21 июля все посетители старше 18 лет должны будут иметь при себе так называемый санитарный пропуск.

Компания-оператор рекомендует приобретать билеты для посещения заранее на сайте.

В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт. Также он не исключает всеобщей вакцинации, если обстановка ухудшится.

Кроме того, с конца июля или начала августа вводится санитарный пропуск, который будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более чем 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

С этой осени тесты ПЦР во Франции будут платными, если только не прописаны врачом. Это сделано для того, чтобы стимулировать вакцинацию, а не увеличение количества тестов, сказал Макрон. В начале сентября начнется кампания по приглашению на ревакцинацию людей, изначально привитых в январе и феврале 2021 года.

К настоящему моменту около 41% населения Франции получило оба компонента вакцины.

За весь период пандемии во Франции было зарегистрировано около 5,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 111 тыс. смертей от заболевания.

Франция коронавирус

Новости

Назначен новый глава МВД Украины

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 189 млн

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Что случилось этой ночью: пятница, 16 июля

Более 1 тыс. человек пропали без вести после наводнения в Германии

Более 1 тыс. человек пропали без вести после наводнения в Германии

Байден поделился с Меркель опасениями по поводу "Северного потока 2"

Байден поделился с Меркель опасениями по поводу "Северного потока 2"

Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР превысило 100

Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Премьеры РФ и Белоруссии обсудили интеграцию и сотрудничество

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');