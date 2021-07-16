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Суд Каталонии одобрил введение комендантского часа в городах

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суд Каталонии в пятницу одобрил введение комендантского часа в этом испанском автономном сообществе, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, передают европейские СМИ.

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Комендантский час будет действовать в Барселоне и других городах Каталонии, начиная с этих выходных. Он будет начинаться с 1:00 и длиться до 6:00 в тех населенных пунктах, где за последние 14 дней число зараженных было больше 400 на 100 тыс. населения.

Такие меры вызваны резким ростом числа заражений COVID-19, особенно среди испанской молодежи.

Общенациональный уровень заболеваемости коронавирусом за две недели достиг на этой неделе порога почти в 470 случаев на 100 тыс. человек, учитывая, что днем ранее этот показатель соответствовал 437 случаям.

За время пандемии коронавируса в Испании зарегистрировано более 4 млн случаев заражения инфекцией. Более 81 тыс. пациентов умерли от последствий заражения, почти 3,7 млн полностью выздоровели.

Хроника коронавируса. Июль.

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Испания Каталония коронавирус

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