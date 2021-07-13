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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:31Заразились
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Макрон допустил введение обязательной вакцинации для всех жителей Франции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт, не исключает всеобщей вакцинации, если обстановка ухудшится.

"Наша страна столкнулась с резким возобновлением эпидемии, которая затрагивает все территории, как мегаполисы, так и заморские департаменты", - заявил он в понедельник вечером в телевизионном обращении к нации.

Он отметил, что вариант вируса "дельта", который распространяется сейчас по Франции, "в три раза более заразен, чем первоначальный штамм". Но наличие вакцины - это главное обстоятельство, которое отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих волн пандемии. Все вакцины, доступные во Франции, надежно защищают от штамма "дельта", уменьшают вероятность заражения в 12 раз, предотвращают 95% тяжелых случаев заболевания, заверил президент.

Персоналу медицинских учреждений Франции, как лечащему, так и по уходу за больными, надлежит пройти вакцинацию до 15 сентября. С начала учебного года будут развернуты специальные кампании вакцинации в школах. С середины июня вакцинация уже открыта для всех детей в возрасте от 12 лет.

С конца июля или начала августа вводится санитарный пропуск, который будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более чем 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

С этой осени тесты ПЦР во Франции будут платными, если только не прописаны врачом, чтобы стимулировать вакцинацию, а не увеличение количества тестов, сказал Макрон. В начале сентября начнется кампания по приглашению на ревакцинацию людей, вакцинированных в январе и феврале 2021 года.

"Мы должны перейти к вакцинации всех французов", - подчеркнул он, уточнив, что при ухудшении ситуации речь может зайти даже об обязательной вакцинации всех жителей Франции. Но президент пока сделал выбор в пользу сознательности граждан.

По данным университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии во Франции было выявлено более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 111,5 тыс. заболевших. В последние дни в стране выявляют более 4 тыс. инфицированных ежедневно, хотя в конце июня этот показатель составлял около 2 тыс., а в некоторые дни падал ниже 1 тыс.

Хроника коронавируса. Июль.

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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.
Франция Эммануэль Макрон Коронавирус

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