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В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд
Закат над озером Лох-Ней в Северной Ирландии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Температура в Северной Ирландии достигла рекордной отметки в 31,2 градуса в эту в субботу, сообщает BBC News.

Такую температуру метеорологи зафиксировали недалеко от города Ньютаунардс (Newtownards) в графстве Даун (Down). Предыдущий максимум составлял 30,8 градуса и был установлен летом 1983 года.

Самый жаркий день в году был зафиксирован и в других частях Великобритании: отметки в 30,7 градусов достигла температура в Линтон-он-Уз (Linton-on-Ouse) в Северном Йоркшире; в Уэльсе в Монмутшире (Monmouthshire) столбик термометра поднялся до 29 градусов, на юго-западе Шотландии 28,2 градусов были зарегистрированы в Дамфрисе.

Столбики термометров поднялись до рекордных отметок в этом месяце в Скандинавии и Финляндии, а также в Канаде. Засушливая погода стала причиной пожаров, которые бушуют сейчас в некоторых канадских провинциях.

Северная Ирландия Великобритания

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