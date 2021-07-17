В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

Закат над озером Лох-Ней в Северной Ирландии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Температура в Северной Ирландии достигла рекордной отметки в 31,2 градуса в эту в субботу, сообщает BBC News.

Такую температуру метеорологи зафиксировали недалеко от города Ньютаунардс (Newtownards) в графстве Даун (Down). Предыдущий максимум составлял 30,8 градуса и был установлен летом 1983 года.

Today is provisionally the hottest day ever recorded in Northern Ireland 📈 😮



Ballywatticock in County Down reached 31.2 °C at 15.40 🌡️



Previously, 30.8 °C was the highest #temperature recorded in Northern Ireland, reached on 12th July 1983 and 30th June 1976 #heatwave pic.twitter.com/pFIDwHmCvG — Met Office (@metoffice) July 17, 2021

Самый жаркий день в году был зафиксирован и в других частях Великобритании: отметки в 30,7 градусов достигла температура в Линтон-он-Уз (Linton-on-Ouse) в Северном Йоркшире; в Уэльсе в Монмутшире (Monmouthshire) столбик термометра поднялся до 29 градусов, на юго-западе Шотландии 28,2 градусов были зарегистрированы в Дамфрисе.

Столбики термометров поднялись до рекордных отметок в этом месяце в Скандинавии и Финляндии, а также в Канаде. Засушливая погода стала причиной пожаров, которые бушуют сейчас в некоторых канадских провинциях.