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Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии

Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии
Ледник Бриксдаль в национальном парке Йостедаль в Норвегии
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Финляндии, Норвегии и Швеции метеорологи зарегистрировали в последние дни рекордно высокие температуры, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Так, в финском заповеднике Кево в Лапландии в минувшие выходные зафиксировали температуру в 33,5 градуса, это самая высокая температура с 1914 года.

Метеорологический институт в Норвегии зафиксировал 34 градуса в коммуне Салтдал неподалеку от Полярного круга. Это самая высокая температура с начала этого года, зафиксированная в Норвегии, и она всего на 1,6 градуса ниже, чем максимум, который когда-либо фиксировали в этой стране.

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Жители соседней Швеции также страдали от жаркого июня. Активистка Грета Тунберг написала в твиттере, что июнь и в 2019 году, и в 2020 году также выдались чрезвычайно жаркими в Стокгольме, и по ее мнению, это не совпадение, а следствие серьезных климатических изменений. В сообщениях отмечается, что в 2021 году июнь в Швеции стал третьим в числе самых жарких за всё время метеонаблюдений.

В других частях света также фиксируют высокие температуры этим летом. В частности, жарко даже в самых северных частях Канады. Засушливая погода стала причиной пожаров, которые бушуют сейчас в некоторых канадских провинциях. В Британской Колумбии, в частности, на прошлой неделе установили новый национальный рекорд - 49,6 градусов по Цельсию.

Норвегия Швеция Финляндия

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