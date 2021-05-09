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Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает госагентство БелТА.

Документ предусматривает, что в случае гибели главы государства в результате покушения, акта терроризма, внешней агрессии или иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.

Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Решение о проведении выборов примет Совет безопасности с участием губернаторов.

Документ вступает в силу с момента его подписания.

17 апреля президент Белоруссии заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По утверждению Лукашенко, его убийство одобрило высшее политическое руководство США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая.

В Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательными.

Белоруссия Александр Лукашенко

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