Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Финская женщина-воин оказалась мужчиной с дополнительной X-хромосомой, агрессивная реакция диких шимпанзе на сородича-альбиноса, а также магический трехслойный графен, вернувший сверхпроводимость

Фото: Tao Zhang/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Финская женщина-воин оказалась мужчиной с дополнительной X-хромосомой. Ученые исследовали обнаруженное в 1968 году в общине Хаттула средневековое захоронение (1050–1300 годы), считавшееся женским. Погребальный инвентарь среди прочего включал два меча и брошки. Генетический анализ показал, что с вероятностью 99,75 процента индивид был мужчиной, относящимся к кариотипу XXY. У него был синдром Клайнфельтера, но несмотря на него, человек был включен в общество и свободно выражал свою гендерную идентичность. Индивиду даже удалось достичь относительно высокого социального статуса, на что указывает инвентарь.

- Шимпанзе испугались детеныша-альбиноса и убили его. Встречи с обезьянами-альбиносами в природе очень редки, и исследователям прежде ни разу не удавалось понаблюдать реакцию диких шимпанзе на сородича-альбиноса. Однако, конкретно эта встреча закончилась печально для двухнедельного детеныша. Впервые увидев необычного младенца, другие члены стаи стали встревоженно кричать и нападать на его мать. На следующий день альфа-самец оторвал детенышу руку, после чего одна из самок добила его укусом в голову.

- Магический трехслойный графен преодолел предел Паули и вернул сверхпроводимость. Физики обнаружили, что сверхпроводимость скрученного под магическим углом трехслойного графена выдерживает магнитные поля, которые в 2-3 раза превышают теоретически предсказанный предел Паули для спин-синглетного спаривания. Кроме этого, был замечен эффект возвратной сверхпроводимости на температурах, которые близки к абсолютному нулю.

- Толлундский человек перед смертью поел каши и немного рыбы. Еще ученые выяснили, что у него были паразиты: власоглав, бычий цепень и аскариды. Мумифицированные останки толлундского человека нашли еще в 1950 году близ датского Силькеборга в торфяном болоте на глубине 2,5 метра. Останки так хорошо сохранились, что изначально их приняли за недавно пропавшего школьника. На его шее была веревка-удавка, на момент смерти ему было около 30–40 лет, а жил он около 405–380 годов до нашей эры, то есть в раннем железном веке. После удушения толлундского человека уложили или бросили в болото.

- Телескоп горизонта событий получил самое детальное изображение джетов радиогалактики Центавр А. Это ближайшая к Земле радиогалактика, которая переживает вспышку звездообразования и обладает необычной формой. В центре Центавра А находится сверхмассивная черная дыра с массой 55 млн масс Солнца, активность которой порождает релятивистские джеты. Оказалось, что структура этих джетов хорошо напоминает джет в активной галактике M87 в масштабах до пятисот гравитационных радиусов черной дыры.

- В мире вещей существует нанометровый уровень, где квантовые и классические свойства проявляются одновременно. Сайт N+1 рассказал, какие эксперименты проводят ученые на этой крошечной территории и зачем они это делают.