Правительство Марокко отрицает слежку за смартфоном Макрона

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство Марокко опровергло информацию Le Monde о возможной слежке марокканских спецслужб за президентом Франции Эммануэлем Макроном и 15 министрами через заражение смартфонов этих чиновником израильским софтом Pegasus, сообщает АР.

"Королевство Марокко резко осуждает продолжающуюся злонамеренную и масштабную медиакампанию, основанную на лжи, - говорится в заявлении, - отвергает эти ложные и необоснованные предположения и предлагает тем, кто их распространяет, предоставить любые осязаемые и материальные доказательства этих сказок".

Чиновники допустили, что могут привлечь распространителей этой клеветы к ответственности.

18 июля сразу в нескольких изданиях появились публикации о журналистском расследовании, которое организовала французская НКО Forbidden Stories. Утверждалось, что в 50 странах власти могли следить более чем за тысячей человек - политиками, активистами и журналистами, - на смартфоны которых был установлен софт Pegasus, разработанный в израильской компании NSO Group. Это ПО могло незаметно контролировать работу камер и микрофонов, а также собирать персональные данные и геолокацию.

Le Monde, которая участвовала в рассследовании, 20 июля сообщила, что марокканские спецслужбы могли с помощью Pegasus пытаться следить за смартфонами представителей руководства Франции. По данным Radio France, среди потенциальных целей обладателей Pegasus могли быть и смартфоны короля Марокко Мохаммеда VI и его окружения.

Также 20 июля стало известно, что прокуратура Парижа начала расследование в связи с этими публикациями.

NSO Group заявила, что не знала о возможных целях покупателей своего софта и продавала его только правительственным структурах добропорядочных стран. Расследователей компания обвинила в публикации неверных предположений и неподкрепленных теорий.