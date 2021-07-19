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Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса COVID-19, заявил в понедельник представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Хроника коронавируса. Июль.

"Мы вступили в четвертую волну коронавируса", - приводят французские СМИ слова Атталя.

Представитель правительства призвал сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы эта волна стала "более разрушительной", чем предыдущие. По его словам, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявляемых случаев представляют собой особенно опасный штамм "дельта".

Накануне во Франции выявили 12,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения COVID-19 за время пандемии в стране достигло почти 5,9 млн.

Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Франция COVID-19 коронавирус Габриэль Атталь

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