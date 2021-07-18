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Во Франции прошли забастовки против санитарных пропусков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На протесты в субботу по всей Франции вышло 114 тыс. человек против последних мер правительства, направленных на борьбу с дельта-штаммом коронавируса с помощью вакцинации, передает Associated Press со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В Париже отдельные марши протеста прошли в разных частях города. Демонстрации прошли также в Страсбурге на востоке, Лилле на севере, Монпелье на юге и в других городах.

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Тысячи людей откликнулись на призывы выйти на улицы Флориана Филиппо, крайнего ультраправого политика и бывшей правой руки Марин Ле Пен. В начале месяца он объявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году. Протестующие осудили законопроект правительства, представленный в понедельник, обязывающий делать санитарный пропуск, который позволит ходить в рестораны и другие общественные места. Также демонстранты выступили против обязательной вакцинации медицинских работников. Собравшиеся в двух шагах от Лувра демонстранты скандировали "Макрон, прочь!", "Свободу!" и стучали металлическими ложками по кастрюлям.

Правительство Эммануэля Макрона предупредило о продолжающемся распространении дельта-варианта. Власти опасаются обострения ситуации в больницах, если не будет вакцинировано достаточное количество людей. Пандемия против COVID-19стоила Франции более 111 тысяч жизней и нанесла серьезный ущерб экономике.

Премьер-министр Жан Кастекс призвал французов держаться вместе, чтобы преодолеть кризис.

"Есть только одно решение: вакцинация, - сказал он, подчеркнув, что она" защищает нас и сделает нас свободнее".

Около 36 миллионов французов вакцинировались против коронавируса в последние месяцы. Еще миллионы людей получили инъекции или записались на прививки с момента объявления в понедельник нового законопроекта.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Франция COVID-19 коронавирус Эммануэль Макрон Флориан Филиппо

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