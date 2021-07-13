Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:30Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Красный Крест заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллет отметила ухудшение гуманитарной ситуации в зоне конфликта на востоке Украины по сравнению с 2020 годом.

"Наблюдая за ситуацией, которая складывалась в прошлом году, когда после перемирия ситуация успокоилась, в этом году ситуация намного ухудшилась", - заявила она на брифинге во вторник в Донецке.

В Донецке Жиллет обсудила с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным гуманитарную ситуацию в регионе.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией в Донецке, с потребностями, которые есть у населения, и помощью, которую мы предоставляем для улучшения ситуации. Также обсуждали причины, которые усугубляют гуманитарную ситуацию, – боевые действия и пандемия", - сказала Жиллет.

Она призвала предоставить жителям неконтролируемой Киевом части Донбасса доступ к вакцине от коронавируса и отказаться от политизации процесса вакцинации.

МККК Донбасс

Новости

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Похороны телеоператора в Грузии вылились в акцию протеста

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Путин счел Белоруссию надежным партнером в плане обслуживания кредитов

Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права

Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права

Зеленский намерен ответить на статью Путина об отношениях РФ и Украины

Зеленский намерен ответить на статью Путина об отношениях РФ и Украины

РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

Талибы пригрозили Турции последствиями, если ее военные останутся в Афганистане

Пандемия коронавируса

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');