Красный Крест заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллет отметила ухудшение гуманитарной ситуации в зоне конфликта на востоке Украины по сравнению с 2020 годом.
"Наблюдая за ситуацией, которая складывалась в прошлом году, когда после перемирия ситуация успокоилась, в этом году ситуация намного ухудшилась", - заявила она на брифинге во вторник в Донецке.
В Донецке Жиллет обсудила с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным гуманитарную ситуацию в регионе.
"Мы обсуждали вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией в Донецке, с потребностями, которые есть у населения, и помощью, которую мы предоставляем для улучшения ситуации. Также обсуждали причины, которые усугубляют гуманитарную ситуацию, – боевые действия и пандемия", - сказала Жиллет.
Она призвала предоставить жителям неконтролируемой Киевом части Донбасса доступ к вакцине от коронавируса и отказаться от политизации процесса вакцинации.