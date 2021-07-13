Красный Крест заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллет отметила ухудшение гуманитарной ситуации в зоне конфликта на востоке Украины по сравнению с 2020 годом.

"Наблюдая за ситуацией, которая складывалась в прошлом году, когда после перемирия ситуация успокоилась, в этом году ситуация намного ухудшилась", - заявила она на брифинге во вторник в Донецке.

В Донецке Жиллет обсудила с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным гуманитарную ситуацию в регионе.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией в Донецке, с потребностями, которые есть у населения, и помощью, которую мы предоставляем для улучшения ситуации. Также обсуждали причины, которые усугубляют гуманитарную ситуацию, – боевые действия и пандемия", - сказала Жиллет.

Она призвала предоставить жителям неконтролируемой Киевом части Донбасса доступ к вакцине от коронавируса и отказаться от политизации процесса вакцинации.