Поселок Нью-Йорк вновь появился на карте Донбасса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины переименовала посёлок городского типа Новгородское (Бахмутский район Донецкой области) в Нью-Йорк. Принятие соответствующего проекта постановления №5081 в четверг поддержал 301 народный депутат.

Ранее Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к Верховной Раде с представлением о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк.

Поселок городского типа Новгородское входит в состав Торецкой городской территориальной общины и находится в 42 км от районного центра города Бахмут. На момент инициирования вопроса о переименовании посёлок был административным центром Новгородской поселкового совета. В поселке проживает около 12 тыс. жителей. В нем расположена железнодорожная станция Фенольная на линии "Константиновка-Ясиноватая". В поселке находится Дзержинский фенольный завод.

Переименование пгт Новгородское инициировали его жители с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

До 1951 года поселок действительно назывался Нью-Йорк, под этим именем он упоминается в драме Виктора Некрасова "В родном городе".

Поселение Нью-Йорк было основано меннонитами (представителями одной из протестантских деноминаций), приглашенными в Россию Екатериной II. В советское время (до 1931 года) меннониты были депортированы в Амурскую область, где организовали одноимённое поселение.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" пгт Новгородское основывается на положении статьи 5 закона "О географических названиях", согласно которому переименования географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий". Также Институт указывает, что переименование президиумом Верховной рады 19 октября 1951 года Нью-Йорк в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.