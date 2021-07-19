РФ продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия до 17 августа включительно продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией, сообщает в понедельник оперштаб.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией до 23 часов 59 минут 17 августа", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения".

Россия приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране.