Адвокат Виктора Бабарико встретилась с подзащитным в колонии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Наталья Мацкевич, адвокат экс-главы "Белгазпромбанка" и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико встретилась со своим подзащитным в колонии, он чувствует себя нормально.

"19 июля адвокат Наталья Мацкевич посетила Виктора Бабарико в исправительной колонии №1 в Новополоцке. Виктор Дмитриевич продолжает находиться в карантине, где должен пробыть две недели. Чувствует он себя нормально", - говорится в сообщении в телеграм-канале Бабарико в понедельник.

Там уточняется, что по прибытии в колонию экс-банкиру не разрешили иметь при себе привезенные книги, поэтому читать ему сейчас нечего.

"Новости в колонию тоже доходят ограниченно, но Виктор Дмитриевич в курсе последних событий в стране", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, защита Бабарико несколько дней не могла получить официальное подтверждение, что экс-банкир находится в колонии в Новополоцке.

Ранее, 6 июля, Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Его защита заявила, что обжалует обвинительный приговор в порядке надзора. Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы "Белгазпромбанка" в связи с решением выдвигаться на пост президента Белоруссии. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба отца.

Бабарико-старшего обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получала от представителей этих организаций денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.