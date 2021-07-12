Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 762 453+302 454

Виктора Бабарико отправили в колонию в Новополоцке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, претендовавший на участие в президентских выборах в Белоруссии и осужденный за получение крупных взяток и отмывание, этапирован из Минска в исправительную колонию №1 в Новополоцке.

Об этом со ссылкой на адвокатов Бабарико сообщил телеграм-канал его бывшего избирательного штаба. Адвокаты узнали об этапировании своего подзащитника ранее 12 июля, когда обратились в минский СИЗО-1, чтобы его посетить.

6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Его защита собиралась обжаловать приговор в порядке надзора.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка, чтобы готовиться к президентским выборам. Он собрал подписи в поддержку своего выдвижения, но в середине июня 2020 года его арестовали по уголовному делу вместе с сыном Эдуардом. А затем Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Бывшего главу банка обвинили в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций взятки. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Виктор Бабарико Белоруссия Верховный суд Белгазпромбанк Минск Новополоцк

Новости по теме

Новости

Аккаунт белорусского журналиста Протасевича в Twitter заблокировали

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июля

В Лондоне после финала Евро-2020 произошли столкновения между фанатами

США предупредили Кубу о недопустимости насилия против демонстрантов

На Гаити арестовали подозреваемого в причастности к убийству Моиза

Партия президента Санду получит большинство в парламенте Молдавии

В ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президента

В ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президента

Строительство "Северного потока 2" завершится в августе

Строительство "Северного потока 2" завершится в августе

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');