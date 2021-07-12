Виктора Бабарико отправили в колонию в Новополоцке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, претендовавший на участие в президентских выборах в Белоруссии и осужденный за получение крупных взяток и отмывание, этапирован из Минска в исправительную колонию №1 в Новополоцке.

Об этом со ссылкой на адвокатов Бабарико сообщил телеграм-канал его бывшего избирательного штаба. Адвокаты узнали об этапировании своего подзащитника ранее 12 июля, когда обратились в минский СИЗО-1, чтобы его посетить.

6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Его защита собиралась обжаловать приговор в порядке надзора.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка, чтобы готовиться к президентским выборам. Он собрал подписи в поддержку своего выдвижения, но в середине июня 2020 года его арестовали по уголовному делу вместе с сыном Эдуардом. А затем Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Бывшего главу банка обвинили в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций взятки. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.