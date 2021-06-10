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Волонтеры штаба Бабарико получили в Белоруссии по пять лет колонии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Минске в четверг назначил волонтерам штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико по пять лет колонии, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"В суде Московского района Минска 10 июня вынесли приговор волонтерам штаба Бабарико, политзаключенным Игорю Ермолову, Дмитрию Конопелько, Владиславу Корецкому и Николаю Сасеву, которых обвиняли в подготовке к массовым беспорядкам (ч.1 ст.13 и ч.2 ст. 293 УК) и обучению и другой подготовке лиц для участия в массовых беспорядках (ч.3 ст. 293 УК) ", - говорится в телеграм-канале центра.

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Правозащитники уточнили, что судья Светлана Бондаренко назначила им отбывание наказания в условиях строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль матери Игоря Ермолова.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Белоруссии. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали.

Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело "Белгазпромбанка" 17 февраля. Фигурантам дела из числа бывших топ-менеджеров банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованном группой.

Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах коммерческих структур, с 2004 по 2020 год получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, за исключением Бабарико, признали в полном объеме.

Белоруссия Виктор Бабарико

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