В Иране выявлено рекордное число инфицированных COVID-19 за сутки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Иране зафиксирован максимальный за время пандемии суточный показатель по количеству заражений коронавирусом - за последние 24 часа выявлено более 27 тыс. новых больных, сообщает во вторник агентство IRNA со ссылкой Минздрав страны.

Согласно данным Минздрава, за последние 24 часа в Иране выявили 27 444 новых заражений COVID-19, более 3 тыс. заболевших госпитализированы. Накануне суточный показатель заражений также впервые с апреля превысил отметку в 25 тыс. и составил 25 441.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 250 летальных исходов среди инфицированных. Таким образом, второй день подряд суточная смертность превышает отметку в 200 случаев.

Общее число заражений в Иране с момента начала пандемии превысило отметку в 3,57 млн. Отмечается, что в тяжелом состоянии в настоящее время находятся около 4,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Как отмечает Минздрав, более 3,1 млн заразившихся коронавирусом вылечились. Также с начала пандемии в стране зарегистрировали более 87,6 тыс. летальных исходов.

Между тем, согласно данным министерства, более 6,9 млн иранцев получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полную вакцинацию прошли уже более 2,3 млн жителей страны.

Как сообщалось накануне, в Тегеране решили ввести карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 20 по 26 июля. В этот период в Тегеране будут закрыты все базары, рынки, офисы, театры, спортзалы и рестораны.

Помимо столицы, режим карантина вводят по всей провинции Тегеран, а также в соседней провинции Альборз.