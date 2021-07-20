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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
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В Иране выявлено рекордное число инфицированных COVID-19 за сутки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Иране зафиксирован максимальный за время пандемии суточный показатель по количеству заражений коронавирусом - за последние 24 часа выявлено более 27 тыс. новых больных, сообщает во вторник агентство IRNA со ссылкой Минздрав страны.

Согласно данным Минздрава, за последние 24 часа в Иране выявили 27 444 новых заражений COVID-19, более 3 тыс. заболевших госпитализированы. Накануне суточный показатель заражений также впервые с апреля превысил отметку в 25 тыс. и составил 25 441.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 250 летальных исходов среди инфицированных. Таким образом, второй день подряд суточная смертность превышает отметку в 200 случаев.

Общее число заражений в Иране с момента начала пандемии превысило отметку в 3,57 млн. Отмечается, что в тяжелом состоянии в настоящее время находятся около 4,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Как отмечает Минздрав, более 3,1 млн заразившихся коронавирусом вылечились. Также с начала пандемии в стране зарегистрировали более 87,6 тыс. летальных исходов.

Между тем, согласно данным министерства, более 6,9 млн иранцев получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полную вакцинацию прошли уже более 2,3 млн жителей страны.

Как сообщалось накануне, в Тегеране решили ввести карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 20 по 26 июля. В этот период в Тегеране будут закрыты все базары, рынки, офисы, театры, спортзалы и рестораны.

Помимо столицы, режим карантина вводят по всей провинции Тегеран, а также в соседней провинции Альборз.

Хроника коронавируса. Июль.

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На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.
Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Иран Коронавирус

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