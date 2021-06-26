Иран начал производить вакцину "Спутник V"
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V" начинается в Иране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций в твиттере в субботу.
Ведущий производитель фармацевтической продукции Ирана Actover начинает производство с первой пробной партии, говорится в сообщении.
Согласно сообщению, вакцина местного производства будет использоваться в программе вакцинации Ирана.
Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в Тегеран 4 февраля. После этого в стране запустили вакцинацию препаратом.