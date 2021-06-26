Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 26.06В России 5 430 753+21 665В мире 180 410 080+410 692

Иран начал производить вакцину "Спутник V"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V" начинается в Иране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций в твиттере в субботу.

Ведущий производитель фармацевтической продукции Ирана Actover начинает производство с первой пробной партии, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вакцина местного производства будет использоваться в программе вакцинации Ирана.

Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в Тегеран 4 февраля. После этого в стране запустили вакцинацию препаратом.

Иран Спутник V

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 26 июня

В Microsoft заявили об атаках российских хакеров

В Microsoft заявили об атаках российских хакеров

Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии

Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины

Пандемия коронавируса

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ"

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Pfizer приостановила поставки препарата для отказа от курения Chantix

В Майами 4 человека погибли и 159 могли оказаться под обломками рухнувшего дома

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');