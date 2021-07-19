Тегеран закроется на недельный локдаун

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Тегеране со вторника на неделю объявили локдаун на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает АР со ссылкой на иранские государственные СМИ.

В течение ближайшей недели в провинциях Тегеран и Альборз будут закрыты все рынки и базары, учреждения, рестораны, спортзалы, кинотеатры и госучреждения.

Ранее в понедельник чиновники сообщили, что суточный прирост выявленной заболеваемости в Иране составил 25 441 новый случай COVID-19, за сутки умерли 213 заболевших. В апреле во время предыдущего всплеска заболеваемости в сутки умирали около 400 человек, антирекорд по смертности был установлен в ноябре 2020 года - 486 умерших.

Нынешний всплеск власти связывают с распространением штамма "дельта". При этом полностью привились от коронавируса только 2% населения страны.