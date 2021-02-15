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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
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Глава МИД Перу объявила об отставке из-за вакцинации вне очереди

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Перу Элизабет Астете заявила в воскресенье, что подала в отставку после того, как признала, что ввела первую дозу вакцины китайской компании Sinopharm до клинических испытаний и начала национальной программы иммунизации.

"Я осознаю, какую серьезную ошибку совершила, и поэтому решила не принимать вторую дозу вакцины. По изложенным причинам я подала президенту заявление об отставке", - написала она в своем твиттере.

В заявлении Астете, как сообщило агентство ANDINA, говорится, что в декабре-январе она контактировала с официальными представителями, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты, это побудило ее сделать прививку.

Накануне президент страны Франсиско Сагасти заявил, что принял отставку министра здравоохранения Пилар Маццетти из-за скандала вокруг бывшего президента Мартина Вискарры, который также был вакцинирован еще находясь у власти.

В начале января правительство Перу объявило о заключении соглашения с Sinopharm о закупке до 38 млн доз вакцины.

Первая партия из 300 тыс. доз прибыла неделю назад, и программа вакцинации против COVID-19 началась во вторник прошлой недели с медицинских работников, которые наиболее других категорий подвергаются риску заражения.

С начала пандемии COVID-19 в Перу выявлено более 1,2 млн заразившихся, число жертв инфекции превысило 43,4 тыс. человек.

Элизабет Астете Перу коронавирус COVID-19

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