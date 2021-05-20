Найдены бриллианты, похищенные в Казани колумбийцем во время ЧМ-2018

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Татарстана в лесополосе в Казане откопали сертифицировнные бриллианты и украшения, похищенные на Казанской ярмарке в июле 2018 года гражданином Колумбии, сообщили в МВД республики.

Чемодан с драгоценностями на общую сумму более 160 млн рублей похитили на территории Казанской ярмарке при погрузке. Пропажа была обнаружена в аэропорту. По факту следователи МВД Казани возбудили уголовное дело.

С помощью записей с камер наблюдения и анализа биологических следов с места происшествия, полицейские установили личность предполагаемого похитителя. Это оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро, который участвовал в упаковке драгоценностей. Его объявили в международный розыск.

В сентябре 2019 года подозреваемого задержали в Аргентине, в марте 2021 года - экстрадировали в Россию, а в апреле доставили в Казань из Москвы.

"Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями", - говорится в пресс-релизе. В МВД пообещали вскорости передать украшения и бриллианты законному владельцу.