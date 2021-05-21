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Полиция вернула владельцу бриллианты, похищенные колумбийцем в Казани во время ЧМ-2018

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Драгоценности на сумму более 160 млн рублей, похищенные гражданином Колумбии Эдгаром Алехандро Валеро Валеро на выставке в Казани в 2018 году, возвращены владельцу, сообщила в пятницу пресс-служба МВД РФ.

"Сегодня в МВД по Татарстану состоялась передача 2613 похищенных ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов. Вручал потерпевшему бриллианты министр внутренних дел республики Артем Хохорин", - говорится в сообщении.

Согласно информации Хорохорина, обвиняемый не мог вспомнить, где именно закопал бриллианты, и полицейским пришлось перепахать большие площади лесопосадки.

В МВД также сообщили, что представитель потерпевшей стороны, директор ООО "Сэвен Даймондс" Василий Саввин поблагодарил полицейских за возвращение ценностей, составляющих 70% активов его предприятия.

На выставке драгоценностей в Казани в июле 2018 года, когда проходил Чемпионат мира по футболу, колумбиец с подельниками похитил у сотрудника ювелирной компании дорожный чемодан, в котором находились ювелирные украшения из бриллиантов и сапфира на 160 млн рублей. После этого преступник скрылся. Вскоре он был объявлен в розыск, суд выдал ордер на его арест.

В сентябре 2019 года Валеро был задержан в Аргентине, по запросу Генпрокуратуры России в марте текущего года его экстрадировали в Москву. Позднее колумбиец был отправлен из Москвы в Казань для проведения следственных действий. 20 мая пресс-служба МВД РФ сообщила, что драгоценности найдены. В лесополосе Казани были обнаружены четыре мешка с драгоценностями.

Казань ЧМ-2018 Колумбия

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