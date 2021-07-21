Число жертв наводнения в Китае выросло до 13
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Наводнение, вызванное рекордными осадками, привело к смерти 13 человек в китайской провинции Хэнань, сообщает South China Morning Post.
Из-за стихии свои дома вынуждены покинуть более 100 тыс. человек.
В столице провинции городе Чжэнчжоу оказалось затоплено метро, заблокированных в подземке людей выводили спасатели. CNN отмечает, что сейчас метро в 12,6-миллионном городе остановлено. Прекратили движение и городские электрички, из-за чего множество жителей не смогли добраться до дома.
郑州地铁隧道内救援画面：乘客从水中脱身走上沿边小道— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) July 20, 2021
7月20日晚，河南郑州。地铁部分车站被淹，有乘客被困车厢。澎湃新闻从救援人员获取画面显示，乘客从被淹轨道上到沿边走道，排队撤离。有一人担架抬出交由急救人员。（素材来源：消防救援局） pic.twitter.com/SeNqVnrw48
Схожие ситуации наблюдаются в других частях Хэнани. По данным SCMP, поезд, следовавший в город Лоян, оказался заблокирован на 40 часов. Все это время 900 пассажиров были вынуждены ждать помощи внутри.
Breaking: Major flooding is occurring due to heavy rain in Zhengzhou, China. The city recorded the highest single-day rainfall on record. pic.twitter.com/hiEAWjYd78— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 20, 2021
Утром в среду, 21 июля, прорвало плотину в водохранилище Гоцзяцзю, сообщает CCTV.
"Синьхуа" отмечает, что по прогнозам дожди в провинции продолжатся в ближайшие сутки.
7月20日晚，郑州暴雨地铁5号线一车厢多人被困，水位淹过肩膀。根据郑州地铁晚上发布的消息，受持续暴雨影响，郑州地铁全线网车站已暂停运营服务，消防人员正在救援。 pic.twitter.com/wCiz7TGhki— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) July 20, 2021