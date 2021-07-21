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Число жертв наводнения в Китае выросло до 13

Число жертв наводнения в Китае выросло до 13
Фото: Jiao Xiaoxiang/VCG via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Наводнение, вызванное рекордными осадками, привело к смерти 13 человек в китайской провинции Хэнань, сообщает South China Morning Post.

Из-за стихии свои дома вынуждены покинуть более 100 тыс. человек.

В столице провинции городе Чжэнчжоу оказалось затоплено метро, заблокированных в подземке людей выводили спасатели. CNN отмечает, что сейчас метро в 12,6-миллионном городе остановлено. Прекратили движение и городские электрички, из-за чего множество жителей не смогли добраться до дома.

Схожие ситуации наблюдаются в других частях Хэнани. По данным SCMP, поезд, следовавший в город Лоян, оказался заблокирован на 40 часов. Все это время 900 пассажиров были вынуждены ждать помощи внутри.

Утром в среду, 21 июля, прорвало плотину в водохранилище Гоцзяцзю, сообщает CCTV.

"Синьхуа" отмечает, что по прогнозам дожди в провинции продолжатся в ближайшие сутки.

Китай Хэнань

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