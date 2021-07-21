Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:37Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 976+497 771

Более десяти человек погибло после наводнения в китайской провинции Хэнань

Более десяти человек погибло после наводнения в китайской провинции Хэнань
Последствия наводнения в Чжэнчжоу
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Наводнение в административном центре китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу унесло жизни, по предварительным данным, 12-ти человек, сообщают в среду местные СМИ со ссылками на данные властей.

В миреТысячи людей эвакуировали из-за наводнений в КитаеЧитать подробнее

Проливной дождь обрушился на провинцию 18 июля. Совокупное количество осадков, по данным метеорологов, достигло отметки в 500 мм, а в некоторых районах Чжэнчжоу превысило 870 мм. В результате с городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в городе затоплен метрополитен, автодороги, дома, 15 улиц Чжэнчжоу объявлены опасными для передвижения, эвакуированы более 100 тыс. жителей.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции. В городе Лояне вода уже пробила в дамбе 20-метровую брешь и, как сообщают СМИ, сооружение "может полностью рухнуть в любой момент".

В спасательных операциях участвуют более 6 тысяч военных и пожарных. По сообщениям СМИ, в минувший вторник спасателям в Чжэнчжоу удалось эвакуировать более 150 детей и воспитателей из заблокированного нарастающими потоками воды детского сада. На публикуемых фото видно, что пожарные по шею в воде вывозят детей в баках, ванночках и других подручных средствах.

Метеорологическая станция Хэнани в ночь на среду продолжила предупреждать о сильном дожде 21 июля. По оценкам метеорологов, дождь может утихнуть только в четверг.

Китай Хэнань Чжэнчжоу

Новости по теме

Новости

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2"

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2"
Пандемия коронавируса

Во Франции с 21 июля вступает в силу система санитарных пропусков

Антонов назвал "нечестной конкуренцией" политику США по "Северному потоку 2"

Антонов назвал "нечестной конкуренцией" политику США по "Северному потоку 2"

Британия проведет учения из-за возможного размещения ракет РФ в Калининграде

США пообещали Тихановской продолжить вводить санкции против Белоруссии

США пообещали Тихановской продолжить вводить санкции против Белоруссии

В Гаити утвердили новое правительство во главе с Ариэлем Анри

В Гаити утвердили новое правительство во главе с Ариэлем Анри

Тысячи людей эвакуировали из-за наводнений в Китае

Тысячи людей эвакуировали из-за наводнений в Китае

Джефф Безос опубликовал видео, снятое в космосе во время полета

Джефф Безос опубликовал видео, снятое в космосе во время полета

Сирия применила российские комплексы ПВО для отражения ракетных ударов Израиля

В Великобритании зафиксировали самую высокую с марта смертность от COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');