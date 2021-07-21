Более десяти человек погибло после наводнения в китайской провинции Хэнань

Последствия наводнения в Чжэнчжоу Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Наводнение в административном центре китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу унесло жизни, по предварительным данным, 12-ти человек, сообщают в среду местные СМИ со ссылками на данные властей.

Проливной дождь обрушился на провинцию 18 июля. Совокупное количество осадков, по данным метеорологов, достигло отметки в 500 мм, а в некоторых районах Чжэнчжоу превысило 870 мм. В результате с городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в городе затоплен метрополитен, автодороги, дома, 15 улиц Чжэнчжоу объявлены опасными для передвижения, эвакуированы более 100 тыс. жителей.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции. В городе Лояне вода уже пробила в дамбе 20-метровую брешь и, как сообщают СМИ, сооружение "может полностью рухнуть в любой момент".

В спасательных операциях участвуют более 6 тысяч военных и пожарных. По сообщениям СМИ, в минувший вторник спасателям в Чжэнчжоу удалось эвакуировать более 150 детей и воспитателей из заблокированного нарастающими потоками воды детского сада. На публикуемых фото видно, что пожарные по шею в воде вывозят детей в баках, ванночках и других подручных средствах.

Метеорологическая станция Хэнани в ночь на среду продолжила предупреждать о сильном дожде 21 июля. По оценкам метеорологов, дождь может утихнуть только в четверг.