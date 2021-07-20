Тысячи людей эвакуировали из-за наводнений в Китае

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Проливные дожди вызвали сильные наводнения в некоторых районах центрального Китая, оставив под водой железнодорожные вокзалы и дороги. Около 10 тыс. человек в провинции Хэнань были эвакуированы, сообщает BBC News.

Более десятка городов региона пострадали от наводнения. Население провинции Хэнань было эвакуировано в убежища после после обильных ливней, вызвавших наводнения. По данным агентства Синхуа от непогоды пострадало около 145 тыс. местных жителей.

По меньшей мере один человек погиб и еще двое пропали без вести в городе Чжэнчжоу после того, как метро было затоплено бурлящей водой.

BREAKING - Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

Из-за ливней закрыты главные дороги и отменены все рейсы. Власти опасаются, что плотина в провинции Хэнань может рухнуть в любой момент после недавних штормов. По словам официальных лиц, в плотине города Лоян образовалась 20-метровая брешь. В этот район были направлены военные.

Сообщается, что за последние три дня в Чжэнчжоу выпало годовое количество осадков.