Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни более 20 человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Не менее 25 человек погибли в результате наводнений в китайской провинции Хэнань, еще семь числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Больше всего от наводнений пострадал административный центр Чжэнчжоу. С городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, затоплен метрополитен, автодороги, дома, 15 улиц Чжэнчжоу объявлены опасными для передвижения, эвакуированы более 100 тыс. жителей. Ливневые потоки превратили улицы в грязевые реки с быстрым течением, которые смывают машины и поднимаются в дома.

На фотографиях, распространенных в твиттере китайской газетой The Paper, видно, как пассажиры метро по грудь стоят в грязной воде в вагоне поезда.

Massive floods in central China, caused by record-breaking rainfall, leave 12 dead and more than 100,000 people evacuatedhttps://t.co/EsSuwxT525 pic.twitter.com/lK8W1tGJ3W — BBC News (World) (@BBCWorld) July 21, 2021

Нарушена жизнь жителей и других районов провинции.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции. По данным AP, во вторник вечером военные подорвали дамбу в городе Лоян, чтобы спустить паводковые воды, представляющие угрозe для самой густонаселенной провинции страны.

В спасательных операциях участвуют более 6 тыс. военных и спасателей. По сообщениям СМИ, накануне спасателям в Чжэнчжоу удалось эвакуировать более 150 детей и воспитателей из заблокированного нарастающими потоками воды детского сада. На опубликованных фото видно, что спасатели по шею в воде эвакуируют детей в баках, пластиковых тазах и других подручных средствах.

See how #China"s #firefighters rescued over 150 #children and teachers trapped in a #kindergarten amid the severe flooding caused by a record rainstorm in #Zhengzhou. The firefighter"s actions helped get children to higher ground amid massive #flooding that has killed 12 people. pic.twitter.com/roGnlKdsU9 — CGTN America (@cgtnamerica) July 21, 2021

Метеорологическая станция Хэнани в ночь на среду продолжила предупреждать о ливнях 21 июля. По оценкам метеорологов, дождь может утихнуть только в четверг.

Как сообщалось ранее, проливной дождь обрушился на провинцию 18 июля. Совокупное количество осадков, по данным метеорологов, достигло отметки в 500 мм, а в некоторых районах административного центра Чжэнчжоу превысило 870 мм.