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Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни более 20 человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Не менее 25 человек погибли в результате наводнений в китайской провинции Хэнань, еще семь числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Больше всего от наводнений пострадал административный центр Чжэнчжоу. С городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, затоплен метрополитен, автодороги, дома, 15 улиц Чжэнчжоу объявлены опасными для передвижения, эвакуированы более 100 тыс. жителей. Ливневые потоки превратили улицы в грязевые реки с быстрым течением, которые смывают машины и поднимаются в дома.

На фотографиях, распространенных в твиттере китайской газетой The Paper, видно, как пассажиры метро по грудь стоят в грязной воде в вагоне поезда.

Нарушена жизнь жителей и других районов провинции.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции. По данным AP, во вторник вечером военные подорвали дамбу в городе Лоян, чтобы спустить паводковые воды, представляющие угрозe для самой густонаселенной провинции страны.

В спасательных операциях участвуют более 6 тыс. военных и спасателей. По сообщениям СМИ, накануне спасателям в Чжэнчжоу удалось эвакуировать более 150 детей и воспитателей из заблокированного нарастающими потоками воды детского сада. На опубликованных фото видно, что спасатели по шею в воде эвакуируют детей в баках, пластиковых тазах и других подручных средствах.

Метеорологическая станция Хэнани в ночь на среду продолжила предупреждать о ливнях 21 июля. По оценкам метеорологов, дождь может утихнуть только в четверг.

Как сообщалось ранее, проливной дождь обрушился на провинцию 18 июля. Совокупное количество осадков, по данным метеорологов, достигло отметки в 500 мм, а в некоторых районах административного центра Чжэнчжоу превысило 870 мм.

Китай Хэнань

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