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Французская оппозиция сочла введение антиковидных пропусков ограничением свободы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лидеры ряда французских партий, в том числе глава ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, выразили недовольство решением правительства о введении в стране "санитарных пропусков" для посещения ряда общественных мест.

"Санитарный пропуск - это посягательство на свободу и равенство граждан", - написала Ле Пен в фейсбуке, прикрепив видеоролик, в котором она объясняет свою позицию. В нем она отметила, что "как и все, мы хотим, чтобы эта эпидемия как можно скорее закончилась, но жестокость не помогает в эффективности".

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"Мы считаем, что вакцинация должна оставаться личным выбором каждого, чтобы каждый мог сам оценить ситуацию с точки зрения баланса между риском и преимуществами (вакцинации - ИФ)", - добавила лидер "Национального объединения".

По ее мнению, властям следовало бы как минимум перенести введение "санитарных пропусков" на более поздний срок. По ее словам, запланированные французским руководством меры приведут к тому, что в отношении невакцинированных граждан будет действовать больше ограничений, чем против людей, подозреваемых в экстремизме.

Подобной позиции придерживается и лидер партии "Непокоренная Франции" Жан-Люк Меланшон. Ранее он отмечал, что такой пропуск станет "значительным ограничения свобод". Он осудил "общество контроля", а также меры правительства по обязательной вакцинации сотрудников медицинских учреждений и спасателей.

Накануне суточный прирост случаев COVID-19 во Франции впервые с мая превысил отметку в 18 тыс. - в стране выявили 18,1 тыс. новых случаев.

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Французские СМИ напоминают, что на этой неделе французское правительство представит парламенту законопроект по ускорению темпов вакцинации. План включает введение с начала августа "санитарного пропуска", а также обязательной вакцинации от COVID-19 персонала медицинских учреждений.

"Санитарный пропуск", согласно планам правительства, будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

Всего во Франции за время пандемии COVID-19 выявлено свыше 5,8 млн заражений, 111,5 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 5,1 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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