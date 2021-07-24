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Во Франции люди вышли на акции против ограничений в связи с COVID-19

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Массовые акции протеста против так называемых санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда профессий проходят в субботу в некоторых городах Франции, сообщает французский телеканал BFM TV.

В Париже на манифестацию, организованную движением "желтых жилетов", вышли несколько тысяч человек. Она стартовала с площади Бастилии. В толпе звучат лозунги: "Макрон, здесь не хотят твоих пропусков". Еще одна манифестация организована партией "Патриоты", ее участники начали шествие от площади Трокадеро.

Против ограничительных мер французских властей также протестуют в субботу и в других городах Франции - в Лионе, Дюнкерке, Перпиньяне, Ницце.

В прошлую субботу, согласно данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тыс. человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тыс. человек.

Французские СМИ напоминают, что на этой неделе французское правительство представило парламенту законопроект по ускорению темпов вакцинации от коронавируса. План включает введение с начала августа санитарного пропуска, а также обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений.

Санитарный пропуск, согласно планам правительства, будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР. Городской общественный транспорт останется открытым для всех граждан.

При этом со среды в стране санитарные пропуска уже требуют для посещения музеев, библиотек и объектов культуры, а также спортивных учреждений - в случаях, когда общее количество участников превышает 50 человек.

Планируемые новые ограничительные меры вызвали споры не только в обществе, но и среди политиков. Так, во французской оппозиции сочли, что подобное применение санитарных пропусков ограничивают права граждан, могут разобщить общество.

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В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации
Франция Коронавирус

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