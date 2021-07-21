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Во Франции с 21 июля вступает в силу система санитарных пропусков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Во Франции на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 вступает в силу система санитарных пропусков, сообщает BBC News.

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Со среды благодаря санитарных пропускам можно будет войти в большинство музеев и кинотеатров. Позже законодатели обсудят, стоит ли продлевать его использование в августе для входа в кафе, рестораны и торговые центры.

За день до этого министр здравоохранения Оливье Веран объявил о 18 тысячах новых инфекциях всего за сутки. По мнению министра, "дельта"-штамм привел к гораздо большему росту случаев заболевания, чем предыдущие варианты, такие как те, которые впервые были замечены в Великобритании или Южной Африке.

Президент Эммануэль Макрон объявил о планах ввести санитарный пропуск в начале этого месяца, а также об обязательной вакцинации всех медицинских работников к сентябрю. В ответ на это во Франции прошли забастовки против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинских работников.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь 19 июля заявил, что Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Эммануэль Макрон Оливье Веран коронавирус COVID-19

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