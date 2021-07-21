Путин и Меркель выразили удовлетворение скорым завершением строительства "Северного потока 2"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора выразили удовлетворение приближающимся завершением строительства газопровода "Северный поток 2", сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток 2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. "Владимир Путин дал соответствующие комментарии", - информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, Путин еще раз передал Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Федеральный канцлер ФРГ со своей стороны выразила надежду, что в самое ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии.

Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что подготовленное США и ФРГ соглашение предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

"Еще один аспект этого соглашения - это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", - сказала она на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Нуланд сообщила, что позже в среду американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме "Северного потока 2".

Любая угроза санкций в отношении России неприемлема, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя проект соглашения США и ФРГ по "Северному потоку 2".