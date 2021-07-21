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Лукашенко заявил, что у него установились "добрые" отношения с Путиным

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу Sky News Arabia подробности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и заявил, что у них сложились добрые отношения.

"У нас установились с ним очень добрые, тесные отношения. Мы понимаем друг друга. У нас единая оборона наших государств. Бывают у нас претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России - это дело святое. Поэтому главное внимание было уделено этому вопросу на этих переговорах", - заявил Лукашенко.

"Мы Россию не просим покупать все, что мы производим. Даже вопрос так не стоит. И президенту России я сказал: мы готовы на рыночных условиях торговать на территории России теми продуктами и товарами, которые исключительно нужны России и которые она не производит или производит в недостаточном количестве", - сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что стороны обсудили блок экономических вопросов, в том числе с учетом введенных против Белоруссии и России со стороны Запада санкций.

"Мы поручили правительствам реализовать конкретный план (он выработан) по противодействию санкциям и по развитию наших государств в этот период времени", - заявил Лукашенко.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе пятичасовых переговоров они договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в России, о сохранении цены на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне текущего года, а также поручили правительствам возглавляемых ими стран разработать план противодействия санкциям.

Россия Белоруссия Александр Лукашенко

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